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Denizde panik anları: Lise öğrencileri boğulma tehlikesi geçirdi!

Denizde panik anları: Lise öğrencileri boğulma tehlikesi geçirdi!

20.05.2025 14:04:00
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İHA
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Denizde panik anları: Lise öğrencileri boğulma tehlikesi geçirdi!

Ordu'da Mayıs Yedisi'nde serinlemek için denize giren 3 lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Mayıs Yedisi dolayısıyla kumsala geldi. Bu sırada öğrencilerden Y.K., O.K.B. ve A.Ö. denize girdi. Arkadaşlarının suda çırpındığını fark eden diğer öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından 3 öğrenci, belirli aralıklar ile sudan çıkartıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek da olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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