Denizde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:07

Güncelleme: 08.11.2023 - 16:09

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Kaleköy mevkii açıklarında bir kişiyi suda hareketsiz gören balıkçılar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, Trabzon Üniversitesi öğrencisi Ümran A.'ya (19) ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.