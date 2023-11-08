Denizde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu!
Çarşıbaşı'da denizde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ümran A.'nın cesedi bulundu.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Kaleköy mevkii açıklarında bir kişiyi suda hareketsiz gören balıkçılar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, Trabzon Üniversitesi öğrencisi Ümran A.'ya (19) ait olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
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