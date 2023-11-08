Bodrum'da 'can yelekli' erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, adalara ve koylara dikilen Türk bayraklarını kontrol eden belediye ekipler, Karaada'da can yelekli erkek cesedi buldu. Göçmene ait olduğu tahmin edilen cesetle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:30
Bodrum'da 'can yelekli' erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından, ilçe sınırları içerisindeki ada ve koylara Türk bayrakları dikildi. Ekipler, bugün bayrak kontrolü için gittikleri Karaada Küçük Poyraz Koyu yakınında, bir kişinin kayalıklar üzerinde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Bir göçmene ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde can yeleği bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.


İlgili Haberler

Susuz kalan Bodrum'da uzmanından uyarı

Susuz kalan Bodrum'da uzmanından uyarı
Bodrum’a 110 milyon TL’lik içme suyu yatırımı

Bodrum’a 110 milyon TL’lik içme suyu yatırımı
Deli Dumrul oyunu Bodrum Kalesi'nde ayakta alkışlandı

Deli Dumrul oyunu Bodrum Kalesi'nde ayakta alkışlandı

En Çok Okunan Haberler