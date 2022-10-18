Denize balıklama atlayan Hakan, 121 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yalova'da balıklama atladığı denizden yarı baygın çıkartılıp, yoğun bakıma alınan fabrika işçisi Hakan Koçak (24), 121 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA
18 Ekim 2022 Salı, 11:53
Denize balıklama atlayan Hakan, 121 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan fabrika işçisi Hakan Koçak, 18 Haziran'da deniz girmek için arkadaşları ile birlikte Yalova'ya gitti. Denize balıklama atlayan Koçak, bir daha geri çıkamadı. Durumu fark eden arkadaşlarının yarı baygın halde denizden çıkardığı Koçak, özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Koçak'ın omurgasının kırıldığı tespit edildi.

Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Koçak, 121 gün sonra hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi, bugün ikinci vakti toprağa verilecek.


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