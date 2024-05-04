Denize giren 14 yaşındaki Melih, hayatını kaybetti

Adana’nın Karataş ilçesinde denize giren 14 yaşındaki Melih, boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:11
Denize giren 14 yaşındaki Melih, hayatını kaybetti
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Adana'da denize giren 14 yaşındaki Melih Bozkurt, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

14 yaşındaki çocuğun yakınları durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, denizden çıkardıkları Bozkurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. 

Çocuğun cenazesi morga gönderildi.


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