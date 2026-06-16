Cumhuriyet Gazetesi Logo
Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

16.06.2026 23:15:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde denize giren 2 kardeşten Ali S. (17) boğuldu, ekipler tarafından kurtarılan kardeşi T.S. (14) ise hastanede tedaviye alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, akşam saatlerinde Darıca’ya bağlı Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bulunan halk plajında meydana geldi.

Denize giren Ali S. ile kardeşi T.S., kıyıdan uzaklaştıktan sonra çırpınmaya başladı.

İki kardeşin çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Cankurtaranlar da kardeşlere müdahale etti. Ekipler tarafından çıkarılan kardeşlerden Ali S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Su yuttuğu belirlenen T.S. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ali S.’nin cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

İlgili Konular: #kocaeli #boğulma