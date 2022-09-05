Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık festivali düzenlenecek

05 Eylül 2022 Pazartesi, 14:59

Denize kıyısı olmamasına rağmen tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin öncü kentlerinden olan Kahramanmaraş'ta 10-11 Eylül'de 3. Geleneksel Balık Festivali gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından gerçekleştirilecek festival için tanıtım toplantısı düzenlendi.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN FESTİVAL DÜZENLENECEK'

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ın tatlı su balığı üretiminde Türkiye'de önemli bir konumda olduğunu dile getirdi. Özdemir, "Arkadaşlarımız bir farkındalık oluşturmak, insanların balık tüketmesine olan ihtiyacı daha tetiklemek balığın önemli bir gıda olduğunu, çocuk ve insanların beyninin gelişiminde sağlık açısından tüketilmesi gerekilen bir gıda olduğunu insanlara daha iyi anlatmak için festival yapılacak. Aynı zamanda da bu Kahramanmaraş'ı tanıtmaya da yardımcı olacak çünkü 29 dernek ve kuruluş bu festivale katılacak" diye konuştu.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı da kentin su kaynağı bakımından çok zengin olduğunu ve çeşitli su ürünlerinin yetiştirildiğini belirtti.