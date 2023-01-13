Denizi kirleten gemiye '10 milyon TL' ceza

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 13:35

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 13:36

Mersin'de denizi temiz tutmak için havadan ve karadan incelemelerde bulunan belediye ekipleri, limana giriş için sıra bekleyen geminin denizi kirlettiğini tespit etti.

Söz konusu gemiden denize boşaltılan atıklardan numune alan ekipler, 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL kesti. Dün de denizi kirletmeye devam eden gemiye bu defa 6 milyon 387 bin TL ceza kesildi.

Toplam 10 milyon 61 bin TL ceza kesilen gemiyle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.