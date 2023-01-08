İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Yeni yılın ilk günlerinden bu yana başlayan 'sisli' hava İstanbul'da etkisini sürdürüyor. Son olarak, İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 08.01.2023 - 06:40
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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İstanbul'un bazı noktalarında sis yoğunluğu etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı’nda başlayan sis, kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor.

Özellikle boğaz çevresinde görüş mesafesini düşüren sis, Beykoz, Ümraniye ve Sarıyer ilçelerinin yanı sıra, Çekmeköy ve Kağıthane’de etkili oluyor.

TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bazı noktalarda sisin görüş mesafesini etkilediği görüldü.

GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Sis yoğunluğuna bağlı olarak, İstanbul Boğazı'nın çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.


İstanbul Boğazı Sis gemi

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