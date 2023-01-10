Gültekin Uysal’dan Erdoğan’a ‘batan gemi’ yanıtı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masayı "Altı kaptan bir gemiyi batırır" diye hedef almasına yanıt veren Demokrat Parti lideri Uysal, “Erdoğan, Titanik’in kaptanı gibi… ‘O’ da buzdağı uyarılarını dikkate almadı… Batmaz denen gemi battı! Türkiye de dört nala felakete gidiyor" ifadelerine yer verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masayı hedef alarak, “Masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetme kararı çıktı. Altı kaptan bir gemiyi batırır” demişti
Bu sözlerine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal, "Erdoğan, Titanik'in kaptanı gibi… ‘O' da buzdağı uyarılarını dikkate almadı… İstişare etmedi… Batmaz denen gemi battı! Türkiye de dört nala felakete gidiyor!” dedi.
Erdoğan, Titanik’in kaptanı gibi…— Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) January 10, 2023
‘O’ da buzdağı uyarılarını dikkate almadı…
İstişare etmedi…
Batmaz denen gemi battı!!!
Türkiye de DÖRT NALA FELAKETE gidiyor!#YeterBeUsta
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Ankara'da düzenlenen “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması” programında konuşan Erdoğan, altılı masayı hedef alarak şöyle demişti:
- Bir masa kurmuşlar etrafında altı kişi var. Bir de dışlarında var, yedi… Bunların dışında kim var bilmiyoruz. Millet her defasında aday ismi bekliyor. Masadan çıka çıka ülkeyi altı kişi ile yönetecekleri kararı çıktı.
- En iyi siz bilirsiniz. Altı kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar görünürde altı kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Ülkemizde cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Bunların cumhurbaşkanı altı kişiye karşı sorumlu olacakmış.
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