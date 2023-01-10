Gültekin Uysal’dan Erdoğan’a ‘batan gemi’ yanıtı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 21:57

Güncelleme: 10.01.2023 - 21:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masayı hedef alarak, “Masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetme kararı çıktı. Altı kaptan bir gemiyi batırır” demişti

Bu sözlerine Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uysal, "Erdoğan, Titanik'in kaptanı gibi… ‘O' da buzdağı uyarılarını dikkate almadı… İstişare etmedi… Batmaz denen gemi battı! Türkiye de dört nala felakete gidiyor!” dedi.

Erdoğan, Titanik’in kaptanı gibi…

‘O’ da buzdağı uyarılarını dikkate almadı…

İstişare etmedi…

Batmaz denen gemi battı!!!



Türkiye de DÖRT NALA FELAKETE gidiyor!#YeterBeUsta — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) January 10, 2023

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ankara'da düzenlenen “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması” programında konuşan Erdoğan, altılı masayı hedef alarak şöyle demişti: