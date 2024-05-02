Denizin altında evlilik teklif etti!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:44

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:48

Fethiyeli esnaf Ufuk Kolsuz dalış okulu sahibi ve dalış eğitmeni Önder Diktaş ile temasa geçerek kız arkadaşı Ceylan Cengiz için bir afiş hazırlatacağını ve deniz dibinde evlilik teklifinde bulunacağını belirtti.

Diktaş, bunu sağlayabileceklerini belirterek deniz altındaki sürpriz teklif için hazırlıklarını tamamladı. Tüm müşterileri ile beraber Fethiye’nin Dalyan Koyu’na özel dalış okulu teknesiyle harekete geçildi.

Her zaman olduğu gibi dalış bilgileri verilen müşterilerin arasında Ufuk Kolsuz ve Ceylan Cengiz de yer aldı.

Çift 5 metre derinliğe daldı. Dalgıçlar deniz dibinde "Benimle evlenir misin" yazılı dev afiş astı.

Afişi gören Ceylan Cengiz şaşkınlığını gizleyemedi. Rengarenk balıklar arasında afişi okuduktan sonra erkek arkadaşına sarıldı.