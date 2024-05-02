Denizin altında evlilik teklif etti!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir yurttaş deniz altında afişle kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:44
Abone Ol google-news

Fethiyeli esnaf Ufuk Kolsuz dalış okulu sahibi ve dalış eğitmeni Önder Diktaş ile temasa geçerek kız arkadaşı Ceylan Cengiz için bir afiş hazırlatacağını ve deniz dibinde evlilik teklifinde bulunacağını belirtti. 

Diktaş, bunu sağlayabileceklerini belirterek deniz altındaki sürpriz teklif için hazırlıklarını tamamladı. Tüm müşterileri ile beraber Fethiye’nin Dalyan Koyu’na özel dalış okulu teknesiyle harekete geçildi. 

Her zaman olduğu gibi dalış bilgileri verilen müşterilerin arasında Ufuk Kolsuz ve Ceylan Cengiz de yer aldı. 

Çift 5 metre derinliğe daldı. Dalgıçlar deniz dibinde "Benimle evlenir misin" yazılı dev afiş astı. 

Afişi gören Ceylan Cengiz şaşkınlığını gizleyemedi. Rengarenk balıklar arasında afişi okuduktan sonra erkek arkadaşına sarıldı.


Fethiye haberleri evlilik teklifi haberleri deniz haberleri

İlgili Haberler

Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım

Gül Sunal'dan evlilik yıl dönümünde duygulandıran paylaşım
Evlilikte şanslı olan 4 burç!

Evlilikte şanslı olan 4 burç!
TÜİK verileri: 20 yılda boşanma arttı, evlilik azaldı

TÜİK verileri: 20 yılda boşanma arttı, evlilik azaldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Selman Öğüt’ün adı, rektörü olduğu Esenyurt Üniversitesi’nin sitesinden çıkartıldı

Selman Öğüt’ün adı, rektörü olduğu Esenyurt Üniversitesi’nin sitesinden çıkartıldı
Komünist Başkan, Tunceli’de 230 milyon TL borç bırakmış

Komünist Başkan, Tunceli’de 230 milyon TL borç bırakmış
Berber ve müşterisini öldüren zanlı tutuklandı

Berber ve müşterisini öldüren zanlı tutuklandı
4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı

4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı
‘Gar Katliamı’ davası… Can Atalay’a beraat kararı çıktı!

‘Gar Katliamı’ davası… Can Atalay’a beraat kararı çıktı!
Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: O yıldıza çifte talip!

Fenerbahçe’ye transfer müjdesi: O yıldıza çifte talip!
İnşaat ustası isyan etti! 'Karın tokluğuna çalışıp hiçbir şeye sahip olamıyorsun'

İnşaat ustası isyan etti! 'Karın tokluğuna çalışıp hiçbir şeye sahip olamıyorsun'
Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz

Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz