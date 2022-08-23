Denizler av yasağı 1 Eylül'de bitiyor

23 Ağustos 2022 Salı, 11:43

15 Nisan’da başlayan balık avlama yasağı 1 Eylül’de sona erecek. Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki Büyük Liman'da balıkçılar, bir önceki avlarda yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yeniliyor. Balıkçılar bu yıl hasattan memnun olacaklarını dile getirdi.

"PALAMUT BALIĞI ŞU ANDA VERİMLİ"

Av sezonuna hazırlanan balıkçı Mahmut Şaşmaz, "Şu anda tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Ağlarımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Deniz de güzel gözüküyor. Palamut balığı şu anda verimli. Kazasız, belasız güzel bir ticaret olmasını temenni ediyoruz. Herkes bu anı bekliyordu. İnşallah bol ve bereketli olur. 'Rast gele' deyip 1 Eylül’ü sabırla bekliyoruz" dedi.