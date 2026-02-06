Cumhuriyet Gazetesi Logo
Denizli'de iş cinayeti: Başına odun parçası isabet eden işçi öldü

Denizli'de iş cinayeti: Başına odun parçası isabet eden işçi öldü

6.02.2026 16:45:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Denizli'de iş cinayeti: Başına odun parçası isabet eden işçi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kereste fabrikasında çalışan işçi Zihni Altun (27) odun kesme makinesinden fırlayan tahta parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki kereste fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada işçi olarak çalışan Zihni Altun'un başına odun kesme makinesinden fırlayan tahta parçası isabet etti.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Altun, yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Image

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Altun'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Denizli #fabrika