Denizli'de iş cinayeti: Başına odun parçası isabet eden işçi öldü

Olay, saat 13.00 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki kereste fabrikasında meydana geldi.
Fabrikada işçi olarak çalışan Zihni Altun'un başına odun kesme makinesinden fırlayan tahta parçası isabet etti.
Başına aldığı darbeyle yaralanan Altun, yere yığıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Altun'un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.