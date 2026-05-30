Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırıkkale’de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Kırıkkale’de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

30.05.2026 11:03:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Kırıkkale’de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ankara- Kaman kara yolu üzerindeki Yeşilevler Mahallesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Sermin E. yönetimindeki 06 FP 360 plakalı otomobil ile Yalçın K.'nin kullandığı 34 HBC 259 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Sermin E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Serkan E. ile Yaren E. ise kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Öykü E., Yalçın K., Zeynep K., Yiğithan K., Zümra Livaze K. ve Zeynep Sahra Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert de, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #otomobil #ölü ve yaralı #Kırıkkale

İlgili Haberler

Çorum Osmancık'ta feci kaza: Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan demir korkulukların üzerine düşerek can verdi!
Çorum Osmancık'ta feci kaza: Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan demir korkulukların üzerine düşerek can verdi! Çorum’un Osmancık ilçesinde, bahçesindeki ağaçtan kiraz toplamak istediği sırada dengesini kaybederek aşağıda bulunan demir korkulukların üzerine düşen 72 yaşındaki Mustafa Gök, feci şekilde hayatını kaybetti. Korkulukların vücuduna saplanması sonucu ağır yaralanan ve acilen hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Katliam gibi kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı
Katliam gibi kaza: Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi de yaralandı Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi'nde 2 otomobilin çarpıştığı kazada Aysel Coşkun (39) ve çocukları Muhammed Burak Coşkun (14) ile Deniz Aren Coşkun (1) yaşamını yitirdi, eşi Veysel Coşkun (45), diğer çocuğu Emir Mirza Coşkun (12) ve 2 kişi daha yaralandı.
Karabük Safranbolu'da feci kaza: Boşaltılmaya çalışılan av tüfeği ateş aldı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Karabük Safranbolu'da feci kaza: Boşaltılmaya çalışılan av tüfeği ateş aldı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, kuzeninin elindeki av tüfeğini boşalttığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu başından ağır yaralanan 23 yaşındaki Adem Demirel, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından tüfeği ateşleyen kuzen Y.D. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.