27.01.2026 09:56:00
AA
Denizli'de midibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yarlı var

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İlgili Konular: #Denizli #midibüs