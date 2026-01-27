Denizli'de midibüs şarampole devrildi: Çok sayıda yarlı var

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
