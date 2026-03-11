Cumhuriyet Gazetesi Logo
Denizli güne depremle uyanmıştı... Ahmet Ercan'dan kritik uyarı!

Denizli güne depremle uyanmıştı... Ahmet Ercan'dan kritik uyarı!

11.03.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Denizli güne depremle uyanmıştı... Ahmet Ercan'dan kritik uyarı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede bir süredir devam eden sarsıntılara ilişkin "Denizli Buldan depremi sönüşe geçmiş görünüyor. Artçılar 3-4 hafta daha küçülerek dürecektir. Ancak bunun bir uyarı olduğu göz önünde bulundurulmalı" dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.24 kilometre derinliğinde yaşanan deprem bölgede paniğe yol açtı.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Denizli'de bir süredir devam eden sarsıntılara yönelik değerlendirmede bulundu.

"BUNUN BİR UYARI OLDUĞU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI"

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"DENİZLİ BULDAN depremi sönüşe geçmiş görünüyor. Artçılar 3-4 hafta daha küçülerek dürecektir. Ancak bunun bir uyarı olduğu göz önünde bulundurulmalı. Pamukkale Çukuru düşümlü kırıklar kavşağının, yersarsıntısı üretim yetisi M7 dolayı olup, geçmişte Laodiya, Hierapolis, Tripolis’i yıkan depremler bu kavşakta olmuştur. Gelecekte de öyle olacaktır.

Pamukkale Çukuru yapılaşma sakıncalıdır. Denizli, Buldan, Honaz, Karahayıt, Irlangan, Buharkent, Sarıgöl, Alaşehir( Filadelfiya) yamaçta kalmalıdır. Depremler ile düşümlü kırıklar jeotermal alanların ısı kaynağıdır. Depremler olmasa Pamukkale, Karahayıt olmazdı."

İlgili Konular: #deprem #Denizli #buldan #Övgün Ahmet Ercan

İlgili Haberler

Son Dakika... Denizli sallanmaya devam ediyor! Buldan'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son Dakika... Denizli sallanmaya devam ediyor! Buldan'da 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD, Denizli Buldan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Mart 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Ankara'da deprem mi oldu? 11 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika... AFAD duyurdu: Denizli Buldan'da korkutan deprem!
Son dakika... AFAD duyurdu: Denizli Buldan'da korkutan deprem! Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 5.24 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.