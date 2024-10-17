Denizli İl Sağlık Müdürü hakkındaki FETÖ iddiaları: Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Yayınlanma: 17.10.2024 - 15:51

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:59

Denizli İl Sağlık Müdürü B.Ö'nün FETÖ ile ilişkileri hakkında gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu yazı kaleme almıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler Denizli'ye geldi. Sağlık Sen Denizli Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Ö'nin hala görevde olmasının soruşturmanın selahiyeti açısından büyük bir sakınca taşıdığını belirterek Denizli Valiliği'ne çağrıda bulundu.

Yılmaz, ''Sağlık Bakanlığımızın Denizli'ye müfettiş göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz ve kendilerine teşkkür ediyoruz. Ancak bu sürecin adil bir şekilde tamamlanabilmesi için İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün görevden alınması elzemdir. Müfettişler burada detaylı bir inceleme yaparken, Ö'nün hala görevde olması tarafsız bir soruşturmanın yürütülmesinde engel teşkil etmektedir'' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI MAĞDUR ETTİ

Ahmet Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ö'nün yalnızca FETÖ bağlantısı iddialarıyla değil, aynı zamanda birçok sağlık çalışanına uyguladığı mobbing ve haksız cezalarıyla da gündemde olduğunu söyledi.

MÜFETTİŞLER ÇALIŞANLARI DİNLEYECEK

Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği başmüfettiş ve ekibi, mağdur edilen sağlık çalışanlarını dinleyecek