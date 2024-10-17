Denizli İl Sağlık Müdürü hakkındaki FETÖ iddiaları: Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Denizli İl Sağlık Müdürü B. Ö'nün FETÖ ile ilişkileri hakkında gazetemizin gündeme getirdiği haber sonrasında Sağlık Bakanlığı Denizli'de incelemelerde bulunmak üzere müfettişleri görevlendirdi.
Denizli İl Sağlık Müdürü B.Ö'nün FETÖ ile ilişkileri hakkında gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu yazı kaleme almıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler Denizli'ye geldi. Sağlık Sen Denizli Şube Başkanı Ahmet Yılmaz, Ö'nin hala görevde olmasının soruşturmanın selahiyeti açısından büyük bir sakınca taşıdığını belirterek Denizli Valiliği'ne çağrıda bulundu.
Yılmaz, ''Sağlık Bakanlığımızın Denizli'ye müfettiş göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz ve kendilerine teşkkür ediyoruz. Ancak bu sürecin adil bir şekilde tamamlanabilmesi için İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'ün görevden alınması elzemdir. Müfettişler burada detaylı bir inceleme yaparken, Ö'nün hala görevde olması tarafsız bir soruşturmanın yürütülmesinde engel teşkil etmektedir'' ifadelerini kullandı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINI MAĞDUR ETTİ
Ahmet Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ö'nün yalnızca FETÖ bağlantısı iddialarıyla değil, aynı zamanda birçok sağlık çalışanına uyguladığı mobbing ve haksız cezalarıyla da gündemde olduğunu söyledi.
MÜFETTİŞLER ÇALIŞANLARI DİNLEYECEK
Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği başmüfettiş ve ekibi, mağdur edilen sağlık çalışanlarını dinleyecek
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Peş peşe iki deprem!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!
- Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’ mesajı!
- Savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!