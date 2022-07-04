Denizli merkezli 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Antalya ve Denizli'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabancaya da el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili kent merkezi ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi yakaladı.
SİLAHLARA EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramalarda ikisi ruhsatsız, biri kurusıkı 3 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler, Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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