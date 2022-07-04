Denizli merkezli 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Antalya ve Denizli'de silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

AA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:27
Denizli merkezli 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ticaretiyle ilgili kent merkezi ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi yakaladı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda ikisi ruhsatsız, biri kurusıkı 3 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


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