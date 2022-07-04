Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 81 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Şırnak'ta operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 81 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Haziran - 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU
Operasyonlarda, 2,72 gram metamfetamin, 0,5 gram eroin, 2 bin 39 paket kaçak sigara, 13 adet cep telefonu, 10 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 53’ü kaçakçılık, 23’ü asayiş, 3 şüpheli terör ve 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 81 şüpheli gözaltına alındı.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Çekiçli adam dehşeti kamerada: Ortalık savaş alanı
- Fare, yavrusunu kapan yılanla mücadele etti
- Saldırıdan denize atlayarak kurtuldular
- Şırnak’ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
- Değeri 10 bin TL: Bir dakikada çaldı
- Motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
- Tarlasındaki çöpleri yakmak istedi, römork alev aldı
- Karaismailoğlu'nun Marmaray yolculuğu gündem oldu
- Lavanta balının kilosu 250 TL: Tadı hafif, şifalı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sigaraya dev zam
- Memur zammı belli oldu!
- Nevşin Mengü, Cem Küçük’ün 'kaset' tehdidini anlattı
- 'Artık bu şehirde yeri yoktur'
- Demirören'e tarih verdi
- İstanbul’da yasak kararı!
- Trabzon’da da ‘cüppeli yürüyüş’
- D. Kiev-Fenerbahçe maçını yönetecek hakem belli oldu!
- Enflasyon 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede!
- 'Erdoğan seçilirse görevden alınabilirim'