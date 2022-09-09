Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı

09 Eylül 2022 Cuma, 15:50

Denizli'nin Kale ilçesindeki Müslüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı hava ve yer ekipleri müdahale başlattı.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.