Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı

Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

AA
09 Eylül 2022 Cuma, 15:50
Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı
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Denizli'nin Kale ilçesindeki Müslüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli ve Muğla orman bölge müdürlüklerine bağlı hava ve yer ekipleri müdahale başlattı.

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.


Denizli muğla orman yangını

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