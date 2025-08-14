Denizli'nin plaka kodu ne? Denizli'nin plaka numarası kaç? Denizli ve ilçelerinin plaka harfleri...

Denizli plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

DENİZLİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Denizli’nin plaka kodu 20 olup, Ege Bölgesi’nin sanayi ve ticarette öne çıkan illerinden biridir.

Denizli’de araç plakaları, 20 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Denizli Plaka Kodunun Anlamı

Denizli’nin plaka kodu olan 20, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.

20 sayısı, Denizli’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Denizli ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Denizli’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Acıpayam 20 AC, 20 AP

Babadağ 20 B

Baklan 20 BA

Bekilli 20 BE

Beyağaç 20 BY

Bozkurt 20 BO

Buldan 20 BL

Çal 20 C, 20 CL

Çameli 20 CM

Çardak 20 CD

Çivril 20 CV

Güney 20 G

Honaz 20 H

Kale 20 K, 20 KL

Merkezefendi 20 M, 20 MC

Pamukkale 20 P, 20 PM

Sarayköy 20 S, 20 SY

Serinhisar 20 SE

Tavas 20 T, 20 TV