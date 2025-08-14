Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 11:25:00
Haber Merkezi
Denizli'nin plaka kodu ne? Denizli'nin plaka numarası kaç? Denizli ve ilçelerinin plaka harfleri...

Denizli’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Denizli ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Denizli plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

DENİZLİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Denizli’nin plaka kodu 20 olup, Ege Bölgesi’nin sanayi ve ticarette öne çıkan illerinden biridir.
Denizli’de araç plakaları, 20 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Denizli Plaka Kodunun Anlamı

Denizli’nin plaka kodu olan 20, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini alır.
20 sayısı, Denizli’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Denizli ve İlçelerinin Plaka Harfleri

Aşağıda Denizli’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Acıpayam    20 AC, 20 AP
Babadağ    20 B
Baklan    20 BA
Bekilli    20 BE
Beyağaç    20 BY
Bozkurt    20 BO
Buldan    20 BL
Çal    20 C, 20 CL
Çameli    20 CM
Çardak    20 CD
Çivril    20 CV
Güney    20 G
Honaz    20 H
Kale    20 K, 20 KL
Merkezefendi    20 M, 20 MC
Pamukkale    20 P, 20 PM
Sarayköy    20 S, 20 SY
Serinhisar    20 SE
Tavas    20 T, 20 TV

