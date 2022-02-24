Rusya, Ukrayna'ya harekat başlattı. Kılıçdaroğlu, Denizli programını yarıda kesip Ankara’ya hareket etti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna’daki Donbas Bölgesi'ne başlattığı askeri operasyonun ardından Denizli’deki programını yarıda keserek, Ankara’ya doğru yola çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşmak üzere Denizli’ye geldi.
Esnaf ziyaretlerinin ardından buluşmanın yapılacağı salona geçen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna’nın Donbas Bölgesi'ne başlattığı askeri operasyonu öğrendi.
Burada yaptığı konuşmasında ülke ve dünya gündemindeki gelişmeleri değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas Bölgesi'ne askeri operasyon başlatmasının ardından gelişmeleri takip etmek ve parti yönetimini toplamak üzere Ankara'ya dönme kararı aldı.
Dünyanın gözünü çevirdiği sıcak gelişme sonrası Merkezefendi Belediyesi toplu açılış töreni, ilçe belediyelerinin açılışları ile kadın ve gençlik buluşmalarını iptal eden Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından salondan ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.
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