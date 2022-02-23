Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Kılıçdaroğlu'na seslendi
Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Say, "Umutlar tükenirse bu iş biter" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini dile getirdi. Öte yandan Fazıl Say, kendisine Mansur Yavaş önerisinde bulunan bir takipçisine de yanıt verdi.
Sanatçı Fazıl Say, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na ve partililere seslendi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmaması gerektiğini söyleyen Say, "Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" dedi.
"UMUTLAR TÜKENİRSE..."
Fazıl Say, mesajında "Kılıçdaroğlu’nun ve tüm CHP’lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" sözlerini kullandı.
'MANSUR YAVAŞ' YORUMUNA YANIT
Fazıl Say'a bir takipçisi ise "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır" cevabını verdi.
Takipçisinin bu yorumunu yanıtlayan Say, şu ifadeleri kullandı:
"Evet olabilir. Emin değilim. İmamoğlu’nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere; aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır."
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