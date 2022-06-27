Denizli Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
Denizli Valiliği, son dönemde Vali Ali Fuat Atik ve Özel Kalem Müdürünün adı kullanılarak, para yardımı talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Denizli Valiliğinin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, iş insanlarımız ve esnafımızdan telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır.
- Valiliğimizin ve herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını kullanarak telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunması önemle rica olunur” denildi.
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