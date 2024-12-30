Denizli’de 16 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Denizli’de 16 yaşındaki çocuk ailesi tarafından evde ölü bulundu.

Denizli’de 16 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 12:08

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde evlerine dönen evli çift 16 yaşındaki çocukları İ.S.K.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

 

Ailenin feryatları üzerine eve gelen komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.S.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Denizli #ölü bulundu #Çocuk

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