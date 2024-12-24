Kırşehir'de korkunç olay... 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu!

Kırşehir'de 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu. Eşi piyade astsubay M.A'nın Iğdır'da görevli olduğu, yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenildi.

Kırşehir'de korkunç olay... 9 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu!
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 18:41

Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak'ta bir apartmanda yaşayan piyade astsubay M.A. (27), odaya girdiğinde hamile olan eşi H.A'nın (26) kanlar içinde yerde yattığını gördü.

M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. 9 aylık hamile H.A, sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BEBEK KURTARILDI

Ameliyata alınan H.A'nın bebeği sezaryen ile kurtarıldı, anne müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Piyade astsubay M.A'nın Iğdır'da görevli olduğu, yıllık izinle Kırşehir'e geldiği öğrenildi.


Etiketler: #Kırşehir #Hamile kadın #ölü bulundu

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