Denizli’de 2 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli’de gece saatlerinde iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 13:35
Denizli’de 2 katlı binada yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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Acıpayam ilçesi Pınaryazı Mahallesi'nde iki katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin yanan binada yaptıkları incelemeler neticesinde bir kişiye ait yanmış ceset ile karşılaştı.

Yapılan araştırmalar sonucu yanan cesedin evde yalnız yaşayan ve bekçilik yapan Deniz Uçkun’a (45), ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Uçkun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmalar sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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