Denizli'de 5 aracı kundakladığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 5 aracı kundakladığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de bulunan Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde park halinde bulunan 2 motosiklet ve 3 araç akşam saatlerinde kundaklandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, araçları kundaklandığı iddiasıyla şüpheli İ.G. (29) gözaltına alındı.
Üzerinden kurusıkı tabanca ile beylik silahı bulunan askeri personel İ.G. emniyete götürüldü.
Şüphelinin kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra alkol alıp araçları ateşe verdiği iddia edildi.
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