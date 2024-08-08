Denizli'de 985 internet sitesine erişim engellendi
Denizli'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 985 internet adresine erişim engellendi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Temmuz'da sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.
Yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 985 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime kapatıldı.
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