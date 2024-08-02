Jandarmayı görünce kaçan define avcıları kovalamaca sonrası yakalandı
Afyonkarahisar’da jandarmayı görünce kaçan şahıslar kısa süreli bir kovalamaca sonrası yanlarında dedektör ve alan tarama cihazı ile yakalandı.
Olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Sorkun köyü Eski Koru mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri 3 şahsın kaçak kazı yaptığını tespit etti. Ardından jandarma aracını görerek bindikleri araçla kaçmaya başlayan şahıslarla ekipler arasında kovalamaca yaşandı.
Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası araç durdurularak içerisinde bulunan Ö.G., A.G. ve A.O.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada ise dedektör, alan tarama cihazı ev fener ele geçirildi. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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