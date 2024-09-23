Denizli'de acı olay: Maden mühendisi işe giderken kazada hayatını kaybetti

Denizli’de çalıştığı maden ocağına giden 33 yaşındaki maden mühendisi, geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetti.

Denizli'de acı olay: Maden mühendisi işe giderken kazada hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:08

Feci kaza, Tavas ilçesi Hırka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; çalıştığı Kale ilçesinde faaliyet gösteren madene gitmek için sabah saatlerinde Denizli kent merkezinden yola çıkan Süleyman Talha Aktaş (33), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aktaş’ın kontrolü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Aktaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aktaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adliye tıp morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Denizli

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