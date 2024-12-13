Denizli'de arkadaşının oğlu tarafından bıçaklanmıştı... Kurtarılamadı!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:08

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:08

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi'nde bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Abdullah Kolcu (53), Azerbaycan uyruklu adı henüz öğrenilemeyen bir kadın arkadaşı ile oturdukları sırada, arkadaşının oğlu yanlarına geldi. Önce annesiyle, ardından Abdullah Kolcu ile tartışma yaşayan N.H. (17), yanında bulunan bıçakla Kolcu’ya saldırdı.

N.H.’nin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan Kolcu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi N.H. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan Kolcu, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Abdullah Kolcu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.