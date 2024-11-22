Kavgada kalbinden bıçaklandı... Hayatını kaybetti!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kavgada kalbinden bıçaklandı... Hayatını kaybetti!
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AA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:28

Yeşilova Mahallesi'nde 15 Aralık'ta Güntaş Durmaz, yanındaki ismi öğrenilemeyen şüpheliyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli yanındaki bıçakla Durmaz'ı kalbinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Durmaz, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Durmaz'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #Antalya #bıçaklama #bıçak

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