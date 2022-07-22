Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
22 Temmuz 2022 Cuma, 17:02
Denizli’de balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
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Denizli'de bir apartmanın 4. katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan N.İ.Ç, cam takılı balkonun açık bölümünden bahçe zeminine düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, çocuğu Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Denizli
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