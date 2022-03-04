Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), taşra teşkilatında 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

DHA
04 Mart 2022 Cuma, 09:06
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bin bekçi alınacak
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre; EGM, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne yeni kadrolar ihdas edildi. 

EGM taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı. 

Avrupa Birliği Başkanlığı'na 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi. 


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