Denizli'de feci kaza: Bariyere çarparak 27 metre savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de çevre yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan sürücü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 08:43
Denizli'de feci kaza: Bariyere çarparak 27 metre savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Denizli Çevreyolu üzerinde; Hakan Gümüş (24) idaresindeki 20 ALZ 092 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Gümüş’ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü 27 metre savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Gümüş’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Gümüş’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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