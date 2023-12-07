Hatay’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama
Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2’si kadın 3 kişiden biri tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince fuhuşa teşvik etmek için yer ve imkan sağlama suçlarıyla ilgili yaptığı çalışmada İskenderun Savaş Mahallesinde para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Fuhuş yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan yabancı uyruklu Ş.N., İ.M. adlı 2 kadın işlemlerin ardın deport edilmek üzere il göç idaresine teslim edilirken, fuhuş yaptırmaktan aranan K.R. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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