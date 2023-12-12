Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:41

Güncelleme: 12.12.2023 - 10:42

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşılarak fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çorlu ve Kapaklı'da bazı adreslere düzenlediği operasyonda Z.T. (46) S.T. (47) S.C. (23) V.Y. (36) ve Özbekistan uyruklu D.E. (37) U.A. (40) ve O.A.'yı (31) yakaladı.

Aramalarda, cinsel içerikli materyaller ile cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.