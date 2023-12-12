Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:41
Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşılarak fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çorlu ve Kapaklı'da bazı adreslere düzenlediği operasyonda Z.T. (46) S.T. (47) S.C. (23) V.Y. (36) ve Özbekistan uyruklu D.E. (37) U.A. (40) ve O.A.'yı (31) yakaladı.

Aramalarda, cinsel içerikli materyaller ile cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


tekirdağ fuhuş Operasyon

İlgili Haberler

Sakarya’da dev fuhuş operasyonu: 61 yabancı uyruklu kadın yakalandı

Sakarya’da dev fuhuş operasyonu: 61 yabancı uyruklu kadın yakalandı
Hatay’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Hatay’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama
Hatay’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Hatay’da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

En Çok Okunan Haberler