Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşılarak fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Çorlu ve Kapaklı'da bazı adreslere düzenlediği operasyonda Z.T. (46) S.T. (47) S.C. (23) V.Y. (36) ve Özbekistan uyruklu D.E. (37) U.A. (40) ve O.A.'yı (31) yakaladı.
Aramalarda, cinsel içerikli materyaller ile cep telefonları ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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