Denizli’de iki doktoru rehin alan saldırgan tahliye edildi
Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde iki doktora saldırarak odaya kilitleyen, yapılan yargılamasında 8 yıl 5 ay ceza alan saldırgan, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi kararıyla tahliye edildi.
Ocak ayında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan olayda, akşam saatlerinde bir hasta yakını kartıyla hastaneye giren 35 yaşındaki Uğur Çalışkan koridorda karşılaştığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan hekimi Begüm Yağmur Bakkalcı'ya yönelerek parfüm satmak istedi. Sorularına yanıt alamayan saldırgan daha sonra doktor odasına yönelen Bakkalcı'yı takip etti.
O sırada odada bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Hekimi Osman Gazi Sağlam, Çalışkan'ı dışarı çıkması yönünde uyardı. Servisi terk etmediği ileri sürülen Çalışkan kapı anahtarını alarak odayı içeriden kilitledi. Anahtarı almak için çıkan arbedede Sağlam'ın bileği çatladı. Bu sırada saldırganın iki hekime küfürler yağdırarak tehditler savurduğu öne sürüldü. Sağlam'ın anahtarı alarak kapıyı açmasından sonra ise Çalışkan gözaltına alındı.
‘MAHKEME ÖRNEK BİR KARARA HÜKMETMİŞTİ'
Olayın Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasında mahkeme örnek bir karara imza attı. Sözcü gazetesinden Selami Aydın’ın haberine göre, hekim odasını konut dokunulmazlığı kapsamında değerlendiren mahkeme sanığa kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplam 8 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Soruşturma sırasında çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılan Çalışkan daha sona tutuklanarak cezaevine konuldu. Saldırıya uğrayan hekimlerin avukatı Engin Özkan, sanığın adli sicil kaydının bulunduğunu ve ilk kez suç işliyormuş gibi karar verildiğini belirterek cezanın artırılması yönünde üst mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.
Mahkeme kararını hem sanık avukatları hem de hekimlerin temsilcisi istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi'nde yapılan yargılama sonunda Çalışkan'a alıkoymak suçundan 3 yıl 9 ay, hakaret suçundan ise 8 ay 22 gün ceza verildi. Mahkeme yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından ise daha önce verilen mahkumiyet kararlarının bozulmasına hükmetti. Sanık infaz düzenlemesinden faydalanarak tahliye edildi. Saldırıya uğrayan hekimlerden Osman Gazi Sağlam, yaptığı açıklamada “Ben çok endişelenmiyorum ama ailem tedirgin oluyor. Özellikle Konya'daki saldırıdan sonra daha da endişelendiler. Tahliye kararını onlara söyleyemedim. Beni bu üzüyor” diye konuştu.
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