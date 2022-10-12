Denizli'de iki katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki katlı evin çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

İHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:43
Denizli'de iki katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yurttaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederek kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri tedbir amaçlı yurttaşları bölgeden uzaklaştırırken, alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. 

Maddi hasarın ortaya çıktığı yangın sonrası evin çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi. 



Denizli Yangın Çatı

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