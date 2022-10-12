Denizli'de iki katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu

12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:43

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yurttaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederek kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri tedbir amaçlı yurttaşları bölgeden uzaklaştırırken, alevler çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Maddi hasarın ortaya çıktığı yangın sonrası evin çatı katı tamamen kullanılmaz hale geldi.



