İstanbul'da hareketli gece: TOKİ şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Esenler'de TOKİ Konutları inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevlerin büyük bir alanı kapladığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Esenler'e bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarının şantiye alanında, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçiler konteynerleri terk ederken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Konteynerlerin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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