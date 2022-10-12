İstanbul'da hareketli gece: TOKİ şantiyesinde, işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Esenler'de TOKİ Konutları inşaat şantiyesinde yangın çıktı. Alevlerin büyük bir alanı kapladığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA/DHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:16
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İstanbul Esenler'e bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarının şantiye alanında, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçiler konteynerleri terk ederken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Konteynerlerin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Esenler TOKİ Yangın

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