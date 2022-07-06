Denizli'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
Yenişafak Mahallesi'ndeki bina inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Şevket Takmak (65), dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Takmak, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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