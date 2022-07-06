Denizli'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:09
Denizli'de inşaattan düşen kalıp ustası hayatını kaybetti
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Yenişafak Mahallesi'ndeki bina inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Şevket Takmak (65), dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Takmak, kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.


Denizli inşaat İşçi
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