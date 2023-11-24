Denizli'de iş cinayeti: Üzerine mermer blok düşen işçi öldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikada üzerine mermer blok düşen 41 yaşındaki işçi Tayfur Karademir hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 22:07
Denizli'de iş cinayeti: Üzerine mermer blok düşen işçi öldü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi'nde bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in üzerine, makinede kesilen mermer blok düştü.

Karademir'i gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibinin kontrolünde, Karademir’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karademir’in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından mermer bloğun altından çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Karademir’in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 


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