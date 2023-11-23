Ardahan Üniversitesi'nde camdan düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti

Ardahan Üniversitesi lojmanlarında temizlik yaparken dengesini kaybedip dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:28
Ardahan Üniversitesi'nde camdan düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti
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Olay, saat 15.30 sıralarında Ardahan Üniversitesi lojmanlarında meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki pencere camını silen 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Z.D. dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Ardahan Üniversitesi İşçi

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