Ardahan Üniversitesi'nde camdan düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti
Ardahan Üniversitesi lojmanlarında temizlik yaparken dengesini kaybedip dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Ardahan Üniversitesi lojmanlarında meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki pencere camını silen 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Z.D. dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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