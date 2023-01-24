Denizli'de kadın cinayeti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Sinan U. (41) isimli erkek evli olduğu Ummahan Zerrin U. isimli kadını bıçaklayarak öldürdü.
Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Sinan U. ile eşi Ummahan Zerrin U. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sinan U, karısını boğazından bıçaklayarak öldürdü.
YAKALANDI
Daha sonra evden kaçan Sinan U., bölgeye gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının ilk ifadesinde eşi ile tartıştığını ve ardından olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
İki çocuk annesi kadının cesedi incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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