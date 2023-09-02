Denizli'de katliam gibi kaza! Bariyerleri yıkıp karşı şeride geçen TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 06:47

Güncelleme: 02.09.2023 - 06:47

Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde, sabah 05.00 sıralarında; Afyon’dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum TIR, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI!

Hakimiyeti sağlanamayan TIR, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile TIR şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

6 ÖLÜ, 43 YARALI

Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve TIR şoförü ile birlikte 43 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.