Masterchef'te 100 bin liralık ödülü kim kazandı? 1 Eylül 2023 Masterchef ödül oyununu kim kazandı?

Yayınlanma: 01.09.2023 - 23:48

Güncelleme: 01.09.2023 - 23:48

MasterChef All Star yarışmasında yarışmacılar 100 bin TL ödülü kazanmak için mücadele etti. İlk turu kazanan takımın yarışmacılarının yarıştığı ödül oyununda hangi hangi yarışmacının 100 bin TL ödülünü kazandığı merak ediliyor. Peki, MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 100 bin TL ödülü hangi yarışmacı aldı?

MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te ödül oyunu için rekabet sona erdi. Mavi ve kırmızı takım mısırın ana malzzeme olduğu menüler hazırladı. Masterchef'te ödül oyunun ilk turunu mavi takım kazandı.

MASTERCHEF'TE 100 BİN TL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

100 bin TL ödülü almak için mavi takım kendi arasında yarıştı. En iyiler arasında Batuhan, Tolga, Sergen ve Dilara seçildi.

Tolga ve Dilara 100 bin TL'lik ödül için son ikiye kalan isimler oldu.