Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
Denizli'de hastanenin klima ünitesine gaz dolumu sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Denizli'de bulunan Güney Devlet Hastanesi'nde klima ünitesine gaz dolumu yapıldığı sırada patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada hastane teknik personeli Hakan Dursun (43), ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Hastane morguna kaldırılan Dursun'un cenazesi ailesi tarafından alınıp, Asri Mezarlığa getirildi.
Dursun, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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