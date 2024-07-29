Denizli'de motosiklet şarampole devrildi: 2 yaralı
Denizli’nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı, Denizli Karayolu Bölmekaya mahallesi mevkiinde, seyir halinde olan M.A.K yönetimindeki 45 ANG 450 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.A.K ve H.A. yaralandı.
Olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Kaza ile soruşturma başlatıldı.
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