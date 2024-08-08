Kulübede yangın: 140 güvercin ile 1 köpek öldü

Adana'nın Feke ilçesinde kulübede çıkan yangında 140 güvercin ile 1 köpek öldü.

DHA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 15:35
Kulübede yangın: 140 güvercin ile 1 köpek öldü
Abone Ol google-news

Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde Nadir Şener'e ait arazideki güvercin kulübesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla bölgeye giden Feke Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme ekipleri, müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında 140 güvercin ve 1 köpek öldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Adana haberleri kulübe haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Aydın'daki orman yangınında 2’nci gün...

Aydın'daki orman yangınında 2’nci gün...
Mardin'de yangın!

Mardin'de yangın!
Bingöl’de orman yangını: 8 saatte söndürüldü

Bingöl’de orman yangını: 8 saatte söndürüldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler